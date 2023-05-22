استنفرت كل طاقتها:العتبة الحسينية تغذي مدينة كربلاء ب42 محطة ماء (ro) إضافة الى ام قصر وسفوان وأبو الخصيب بالبصرة مجانا

2023/05/22 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن

تكثيف جهود ملاكاتها الهندسية والفنية

لتشغيل محطات تحلية المياه المجانية (R.O)

في محافظتي كربلاء المقدسة والبصرة

للعمل باقصى طاقتها لخدمة المواطنين

تزامنا مع حلول فصل

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