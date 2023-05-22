على اثر اشتباكات على الحدود الإيرانية الباكستانية ومقتل جنود إيرانيين ...قائد إيراني :ان لصبرنا حدود

2023/05/22 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا قائد حرس الحدود الإيراني، العميد

احمدعلي كودرزي دول الجوار إلى رعاية

مبدأ حسن الجوار وعدم السماح بتنفيذ

أنشطة معادية للأمن الإيراني من داخل

بلادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،عن العميد

أحمد علي كود

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