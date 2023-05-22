ايران تحدد منفذ مهران كحدود رئيسية لعبور زوارها خلال فترة زيارة الأربعين إلى العراق

2023/05/22 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت طهران منفذ مهران الدولي كحدود

رئيسية لزوار أربعينية الامام الحسين

(ع) المتوجهين الى العتبات المقدسة في

العراق.

وأعلن وزير الداخلية الايراني احمد

وحيدي اليوم الاثنين حين وصوله الى

مدينة ايلام غرب

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