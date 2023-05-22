هيئة الاستثمار توضح تفاصيل التوقيع على ملحق مدينة بسماية السكنية

2023/05/22 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أوضحت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الاثنين، آخر المستجدات بشأن إنجاز مشروع مجمع بسماية السكني، بينما أشارت إلى أنها بصدد إنشاء مدن متكاملة في أطراف العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الهيئة، مثنى الغانمي، لوكالة الأنباء العراقية: إن "الهيئة الوطنية للاستثمار في طور التفاوض مع المصارف، لإكمال بناء الوحدات السكنية في مجمع بسماية المتفق عليها مع شركة هانوا".

وتابع، أنه "في حال موافقة المصارف والحكومة على تمويل البنى التحتية للمشروع، عندها يتم التوقيع على ملحق العقد مع الشركة المنفذة لبناء الوحدات السكنية"، منوهاً بأن "الوحدات السكنية قد أنجز منها ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية مع المنشآت الخدمية والتجارية والتربوية والبنى التحتية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً في تنمية وإنشاء المشاريع في القطاع السكني، إذ يوجد توجُّهٌ حقيقيٌّ لدى الهيئة لإنشاء مدن سكنية حديثة على شاكلة مجمع بسماية السكني".

وأشار إلى "وجود مخططات لإنشاء مدن سكنية على مستوى العاصمة والمحافظات، كما ستعد هيئة الاستثمار مدناً متكاملة من مرافق تجارية وتعليمية وصحية في أطراف المدن للمساهمة في تخفيف الزحم السكاني في مراكز المدن".

ويعد مشروع مجمع بسماية السكني، من المشاريع الاستثمارية الستراتيجية، ومن المخطط لها أن تصل إلى 100 ألف وحدة سكنية بعد إنجاز ما يقرب من 30 ألف وحدة سكنية مع المنشآت الخدمية والتجارية والتربوية والبنى التحتية.

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