تقرير: الدولار الامريكي يتراجع في الشرق الاوسط

2023/05/22 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اكد تقرير لموقع دويتشة فيللة الالماني ، الاحد ، ان قيمة الدولار الامريكي بدات بالتراجع في منطقة الشرق الاوسط بعد ان حظر العراق التعاملات بالدولار ، ويخطط السعوديون والإماراتيون لبيع النفط بدونه وهناك خطط لإنشاء عملة جديدة بالكامل لتجاوزه .

وذكر التقرير أن "الحكومة العراقية اعلنت الاسبوع الماضي حظرا على إجراء الصفقات الشخصية أو التجارية بالدولار الأمريكي، فعادة ما يقوم العراقيون العاديون بعمليات شراء باهظة الثمن باستخدام الدولار بسبب الانخفاض المستمر لقيمة دينارهم لكن الواقع تغير الان ، وخلال الأشهر القليلة الماضية ، أدلى كبار السياسيين في عدد من دول الشرق الأوسط بتصريحات تشير إلى أن هيمنة الدولار في المنطقة قد تتلاشى".

واضاف ان "العراق اكد إنه سيتعامل مع الصين باستخدام اليوان بدلاً من الدولار، وفي وقت سابق من هذا العام ، قال وزير المالية السعودي إن بلاده "منفتحة" على بيع النفط بعملات مختلفة ، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني، كما قالت الإمارات إنها ستعمل مع الهند باستخدام الروبية الهندية".

وتابع ان " هذه البدائل للدولار الأمريكي ادت إلى سلسلة من العناوين المثيرة للقلق مؤخرًا، حيث تساءلت صحيفة نيويورك تايمز "هل هيمنة الدولار تحت التهديد؟" كما حذرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" من "الاستعداد لعالم متعدد الأقطاب".



وكتبت بلومبيرج أواخر الشهر الماضي: "إن نزع الدولرة يحدث بوتيرة" مذهلة ".

قال دانيال مكدويل ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز بنيويورك "إنني لااستبعد أن تتلاشى هيمنة الدولار يومًا ما فجميع الامبراطوريات ستنهار في نهاية المطاف ".

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