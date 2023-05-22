الرشيد يقرر زيادة سقف السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2023/05/22 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجه مصرف الرشيد، الاثنين، بزيادة سقف سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم الى (15) مليون دينار عراقي.وذكر اعلام المصرف في بيان ان "المدير العام محمد سمير عباس وجه بزيادة سلف الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى (15) مليون دينار عراقي بدلا من (10) ملايين دينار وبحسب حدود الراتب".ودعا الراغبين بالتقديم الى "اعتماد تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع البيجات والمواقع التي تدعي اعتمادها من قبل المصرف.

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