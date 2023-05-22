2023/05/22 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت شركة نيوم السعودية للهيدروجين الأخضر وثائق مالية مع 23 من البنوك والشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة إجمالية للاستثمارات قدرها 8.4 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نيوم" للهيدروجين الأخضر تبرم استثمارات بـ8.4 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نيوم" للهيدروجين الأخضر تبرم استثمارات بـ8.4 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).