جلجامش – سمير عبدالله الصائغ

2023/05/22 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عبدالله الصائغ جلجامش قاطعا الدهور والطرقات هي للخلود رحلة جلجامش أيها الآكادي الملك من أوروك يانصف الإله، آتيا من فجر السلالات السومرية ألواح إثنتا عشر طينية خطت عليها ملحمتك بالمسمارية وجدت في مكتبة آشور بانيبال كما هي كما أسطورة تصار إلى حقيقة.عابرا من جنوب بابل من سومر آلافا من السنين مررن عشتار التي […]

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