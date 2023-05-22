المالية النيابية تصوت على بند بالموازنة يتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود

2023/05/22 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صوتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، على بند يخص استيفاء رسوم مبيعات الوقود بموازنة 2023.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا مهما ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وابداء الملاحظات بشأنها”.[…]

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