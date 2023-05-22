الاتحاد الوطني: تركيا تضغط على بغداد بشأن سكان مخيم مخمور

2023/05/22 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاثنين، أن سكان مخيم مخمور يتواجدون في المخيم منذ تسعينات القرن الماضي وفقا للاتفاقيات الدولية.

وقال سورجي لـ(بغداد اليوم)، إن :"سكان المخيم من اللاجئين الكرد الأتراك المعارضين للنظام التركي وهم عوائل من المدنيين والأطفال لاعلاقة لهم بحزب العمال، وبيهم أشخاص مؤيدين فقط ولكنهم غير مسلحين".

وأضاف أن "أعدادهم بحدود 1500 عائلة وحوالي 4 آلاف شخص، ومن الواضح أن تركيا ضغطت على الحكومة العراقية بهدف سيطرة الجيش العراقي على المخيم".

وكانت خلية الإعلام الأمني نفت ما تداوله من خلال منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور.

ونفى الاعلام الأمني بشدة ما وصفها بـ"لأكاذيب" مؤكدا إن "الإجراءات المتخذة من قبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية الذي يقوم بها بعضهم والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد وتضر بعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي وهذا أمر مرفوض ولا توجد أي نوايا أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم".

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