2023/05/22 | 17:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة: ضبط متجاوزين على عقارات للدولة بقيمة 47 مليار دينار وشبكة نصب في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/22 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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