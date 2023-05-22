إيطاليا تهزم البرازيل واليابان تتجاوز السنغال في مونديال الشباب

2023/05/22 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المنتخب الإيطالي مشواره في كأس

العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)

المقامة في الأرجنتين، بالفوز على

نظيره البرازيلي (3-2)، في الجولة الأولى

من مباريات المجموعة الرابعة.

وفرض المنتخب الإيطالي

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