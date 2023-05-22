إيران تستعد لإرسال 80 لتراً من “ماء الورد” لغسل الكعبة المشرفة

2023/05/22 | 17:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثل المرشد الإيراني في كاشان إنه

تم استخراج 80 لترًا من ماء الورد

الإيراني لغسل الكعبة، وسيتم إرسالها

إلى المملكة العربية السعودية في أول

رحلة للحجاج.

وبحسب نادي الصحفيين الشباب، أشار سيد

علي مو

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