الشيخ جمال الضاري يستقبل السفيرة الاسترالية لدى العراق

2023/05/22 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري والسفيرة الاسترالية لدى العراقي بحثان تطورات الشأن العام في البلاد#العراق #جمال_الضاري #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/K6P5Dxmh7H

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) May 22, 2023

استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الشيخ جمال الضاري، في مكتبه بالعاصمة بغداد، السفيرة الاسترالية لدى العراق، السيدة باولا غانلي.وتم التباحث خلال اللقاء بتطورات الشأن العام في البلاد، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل زيادة الدعم المقدم للعراقيين، للمساعدة في إنهاء ملف النازحين، وتوسيع المشاركة الاسترالية في عمليات إعادة الإعمار وتطوير البُنى التحتية بمختلف المحافظات العراقية.

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