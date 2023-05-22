أصبحت سوداء.. شاهد ما حدث لنافورة

2023/05/22 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت سحابة سوداء عبر مياه أحد أكثر المعالم شهرة في روما، حيث ألقى نشطاء في مجال المناخ الفحم في نافورة "تريفي".

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