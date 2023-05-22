2023/05/22 | 17:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بتنفيذ عمليات ضبطٍ لمتجاوزين على المال...

ظهرت المقالة متجاوزون على عقارات عائدة الدولة بقيمة 47 مليار دينار في نينوى أولاً على المسلة.

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