2023/05/22 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استـقـدام مدير تـقـاعـد بلـدروز بتهــمة “تحويل متوفين لشهداء” مقابل مبالغ مالية المركز الخبري الوطني.

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