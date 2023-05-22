مع الاغلاق.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

2023/05/22 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأقفلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد، على سعر صرف بلغ 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 146900 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

وسجلت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 144500 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 146450 ديناراً لكل 100دولار، وسعر الشراء 146400 دينار مقابل 100 دولار.

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