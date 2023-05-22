المالية النيابية تصوت لفرض ضرائب على البنزين والسفر الخارجي

2023/05/22 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صوتت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، على بند يتعلق بفرض ضرائب على البنزين والسفر الخارجي، فيما بحثت استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد.

وذكر اعلام البرلمان في بيان أن "اللجنة المالية النيابية بحثت عدداً من الملفات المهمة في قانون الموازنة العامة منها مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة النظر وتدقيق نصوصها منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن بدرجة مدير عام والية منحه إجازة خمس سنوات، أو الإحالة الى التقاعد".

وناقشت اللجنة "‏استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الاجراءات".

وصوتت على "البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الاسود والغاز، وتُقيد إيرادات لخزينة الدولة بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي".

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