2023/05/22 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أحد أصحاب مكاتب الدلاليَّة المُتَّهمين بالتلاعب والتزوير في المُعاملات التقاعديَّة و”تحويل المُتوفَّين إلى شهداء” بالتواطؤ مع مُدير هيئة التقاعد الوطنيَّة في بلدروز، مُشيرةً إلى إصدار أمر استقدامٍ بحقّ الأخير.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بحسب بيان صحفي بأنَّ ملاكات مكتب تحقـيق الهيئة في ديالى ألَّف فريقاً؛ للتحقيق في معلوماتٍ تلقَّاها تفيد بقيام أحد مكاتب الدلاليَّة والصيرفة بالتلاعب بالأضابير التقاعديَّة بـ”تحويل المُتوفَّى شهيداً”، والحصول على رواتب وفروقاتٍ ماليَّةٍ، بالتعاون مع مُدير هيئة التقاعد الوطنيَّة في بلدروز مقابل مبالغ ماليَّةٍ.

وتابعت الدائرة أنَّ فريق شعبة الضبط والتحرّي تمكَّن، بعد الانتقال إلى قضاء بلدروز برفقة قوَّةٍ من الفوج التكتيكي في ديالى، من ضبط صاحب مكتب الدلاليَّـة وبحوزتـه مجمـوعةٌ من المعاملات وقـوائم بالأسـماء وأرقام الهويَّات، فضلاً عن مستمسكاتٍ كثيرةٍ مُصوَّرةٍ تعود لعددٍ من الأشخاص المزعوم أنَّهم شهداء.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات أمام قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر استقدام مدير التقاعد في بلدروز؛ استناداً إلى أحكام المادة (308) من قانون العقوبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النـزاهـة: استـقـدام مدير تـقـاعـد بلـدروز بتهــمة “تحويل متوفين لشهداء”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النـزاهـة: استـقـدام مدير تـقـاعـد بلـدروز بتهــمة “تحويل متوفين لشهداء”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).