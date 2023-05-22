2023/05/22 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

- وزير الزراعة يترإس اجتماع اللجنة الدائمية لإقرار الخطة الزراعية

- اقرار ٣٧٥ الف طن حصة الاقليم في خطة زراعة الحنطة للموسم القادم

ترأس وزير الزراعة المهندس عباس جبر المالكي اليوم الإثنين ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣ اجتماع اللجنة الدائمية لإقرار الخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها اقليم كوردستان ٠

وحضر الإجتماع د٠ حسين علي الواسطي من هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء بالاضافة الى ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخطيط في الاقليم والمدير العام لدائرة التخطيط في وزارة الزراعة والمدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة والمدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية ٠

واكد السيد الوزير في الاجتماع على مبدأ الشفافية في تقديم الارقام الخاصة بالانتاج ووضع الاليات المناسبة لاحتساب الكميات المنتجة في الاقليم من الحنطة ٠

كما وجه الوزير المالكي في الاجتماع على التعامل العادل مع جميع محافظات العراق بما فيها محافظات الإقليم مشددا على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لدعم الفلاحين والمزارعين وتوفير كل اسباب تطوير القطاع الزراعي والنهوض به ٠

وتم في الاجتماع اقرار حصة اقليم كوردستان بواقع ٣٧٥ الف طن داخل وخارج الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي القادم والخاص بزراعة محصول الحنطة ٠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تحدد 375 الف دونم حصة كردستان من خطة الزراعة الشتوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تحدد 375 الف دونم حصة كردستان من خطة الزراعة الشتوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).