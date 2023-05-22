2023/05/22 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

شارك سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، أحمد نايف رشيد الدليمي، في الاحتفال الذي أقامه بيت الشعر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة.

وأكد السفير العراقي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن احتفاء مصر الشقيقة بالشاعرة العراقية نازك الملائكة- رمز الشعر الحر، إنما يدل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط العراق ومصر، واصفها بالتاريخية على المستويات كافة، وعلى رأسها الجانب الثقافي.

وأوضح السفير العراقي، أن الشاعرة الكبيرة ليست فخرًا للعراق فقط؛ بل للعرب جميعًا، لافتًا إلى أن الملائكة لم تكن رمزًا ثقافيًا وأدبيًا فحسب؛ إنما كانت تتمتع بحس إنساني رفيع قبل أن تكون شاعرة.

وأضاف الدليمي، أن القيادة العراقية تولي اهتمامًا خاصًا بالرموز الأدبية والثقافية، عرفانًا منها لمنزلتهم الكبيرة وتأثيرهم في الوعي الحضاري العراقي والعربي، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مديريات التربية في جميع محافظات العراق، بالاحتفال بمئوية الشاعرة نازك الملائكة، وتخصيص يومًا لها، لتعريف الجيل الجديد بإسهاماتها البارزة في الثقافة العربية والعراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الثقافة المصرية تحتفل بمئوية الشاعرة العراقية نازك الملائكة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الثقافة المصرية تحتفل بمئوية الشاعرة العراقية نازك الملائكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).