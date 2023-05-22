سروة عبد الواحد عن عراك الحزبين الكرديين: العالم اليوم كله عرف حجم احترامكم للمؤسسات

2023/05/22 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قالت النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، أن العالم اليوم كله عرف حجم احترام الحزبين الكرديين للمؤسسات بعد عراكهم داخل برلمان الإقليم.

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