بيرتس: طرفا الحرب في السودان انتهكا القانون الإنساني الدولي

2023/05/22 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، الاثنين، بالجهود السعودية والأميركية وقال إنها أثمرت عن اتفاق جدة لوقف الاقتتال في السودان.

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