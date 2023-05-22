بعد 10 سنوات دون مفاجآت في الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يقترب من إزاحة غريمه عن عرشه

2023/05/22 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متعة الرياضة هي عدم القدرة على التنبؤ بها، هناك المرشحون، الفائزون الدائمون، ولكن هناك أيضاً مكان للمستضعفين، الحالمون.

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