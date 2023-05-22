خاصية مرتقبة في “واتساب” تعفيك من المشاكل

2023/05/22 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشر الحساب الرسمي لـ”واتساب” على “تويتر“، الأحد، تغريدة تؤكد أن إطلاق هذه الميزة سيكون قريبا.

وأظهرت التغريدة، التي كانت عبارة عن رسوم تفاعلية، ميزة تعديل النصوص.

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