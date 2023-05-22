الزراعة تقر حصة اقليم كردستان في الخطة الزراعية لعام 2024

2023/05/22 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أقرت وزارة الزراعة، الاثنين، حصة اقليم كرسدتان في خطة زراعة الحنطة للموسم المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي ترأس اجتماع اللجنة الدائمية لإقرار الخطة الزراعية لعموم البلاد بما فيها اقليم كوردستان".

واكد الوزير في الاجتماع على "مبدأ الشفافية في تقديم الارقام الخاصة بالانتاج ووضع الاليات المناسبة لاحتساب الكميات المنتجة في الاقليم من الحنطة".

وشدد على "التعامل العادل مع جميع محافظات العراق بما فيها محافظات الإقليم"، مؤكدا على "اهمية العمل بروح الفريق الواحد لدعم الفلاحين والمزارعين وتوفير كل اسباب تطوير القطاع الزراعي والنهوض به".

وتم في الاجتماع "اقرار حصة اقليم كوردستان بواقع ٣٧٥ الف طن داخل وخارج الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي القادم والخاص بزراعة محصول الحنطة".

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