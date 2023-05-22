احباط اكبر عملية ادخال للمخدرات عبر الحدود في ميسان

2023/05/22 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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قيادة حدود المنطقة الثالثة

لواء الحدود العاشر الفوج الثالث يحبط اكبر عملية إدخال المخدرات عبر الحدود

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من خلال العمل الميداني المتواصل ضمن قاطع المسؤولية للحد من إدخال المخدرات عبر الشريط الحدودي وبعملية نوعية تميزت بالسرعة والدقة حيث تمكن أبطال الفوج الثالث ضمن اللواء العاشر من القاء القبض على أحد تجار المخدرات وضبط بحوزتهم ( 17 كيس مخدرات كل كيس يزن (1) كغم )صودرت المواد المضبوطة مع المتهم اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية.

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