زيدان يحفز الشباب قبل ساعات من مشاركته المونديالية

2023/05/22 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد، رسالة تحفيزية لنجوم منتخب العراق المشارك في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، التي سيخوض فيها أسود الرافدين مساء اليوم الإثنين، المواجهة الافتتاحية أمام أوروجواي.

وكتب زيدان عبر حسابه على إنستجرام: "زملائي لاعبي منتخب شباب العراق الأبطال، كم كنت أود أن أكون معكم وأنتم في ساحات الملاعب تبذلون كل ما في وسعكم لتنالوا شرف الفوز في هذه البطولة العالمية، إلا أنكم تعلمون أن ما منعني من المشاركة هي ظروف خارجة عن إرادتي".

وأضاف: "أسأل الله لكم الفوز والتقدم في هذه البطولة العالمية، لتعملوا على رفع اسم رياضيي العراق عاليا بين الدول، وتعكسوا الأخلاق العراقية في الملاعب العالمية من خلال اللعب النظيف والروح الرياضية العالية".

وأتم صاحب ال20 عاما: "تقبلوا مني خالص الحب لكم ولبلدي العراق.



أخوكم زيدان إقبال".

يذكر أن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، سبق له أن التقى إدارة مانشستر يونايتد بمقر النادي الإنجليزي، من أجل الحصول على موافقتهم بشأن مشاركة إقبال في مونديال الشباب، لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب المدرب الهولندي إريك تين هاج.

ورغم ذلك أبرز الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، رسالة إقبال لدعم زملائه قبل انطلاق مشوار مونديال الشباب.

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