2023/05/22 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن اختفاء (120) مليار دينارٍ من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمُعادن في محافظة بابل.

وأكدت النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندريَّة رصد اختفاء مبلغ ( 120,182,085,855) دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022)، مُبيّنةً أنَّ مجموع الإيرادات الكلي بلغ (305,302,307,855) مليارات دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينيَّة (185,120,222,000) مليار دينار".

وأضافت إنَّ أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظَّفين المسؤولين، لافتة إلى أنه تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيَّات الخاصة بالحسابات الختاميَّة للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين صغير الحجم (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب.

وفي عمليَّة منفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري في بابل، تمَّ ضبط كتابٍ مُزوَّرٍ مزعومٍ صدوره عن المصرف الزراعي في الهاشميَّة ، تمَّ بموجبه رفع الحجز عن عقارٍ مُقدَّم كضمانةٍ لقرضٍ زراعيٍّ بقيمة 150 مليون دينار تمَّ استلامه من قبل أحد المفترضين، بداعي تسديد مبلغ القرض كاملاً، وفي كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل تمَّ ضبط الدفاتر الامتحانيَّة لثلاثة طلاب؛ إثر وجود تلاعبٍ وتغييرٍ في الدرجات الامتحانيَّـة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء 120 مليار دينار من احدى شركات وزارة الصناعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء 120 مليار دينار من احدى شركات وزارة الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).