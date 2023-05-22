شاهد بالفيديو.. بابل .. مصانع شبه متوقفة والفقر يفتك بأهلها | نريد وطن

2023/05/22 | 19:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZuDM5LLZOow

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