2023/05/22 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن 120 مليار دينار اختفت من إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المركز الخبري الوطني.

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