سياسي مستقل يرجح حصول خلافات حول تغييرات السوداني الوزارية

2023/05/22 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح السياسي المستقل والمقرب من الاطار التنسيقي، سعد المطلبي، الاثنين، حدوث خلافات على التغييرات الادارية من قبل السوداني بحق المسؤولين المقصرين في حكومته.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك ارادة قوية من جميع الاطراف السياسية للتوجه نحو اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد اواخر العام الجاري”.

واضاف ان “المشاكل لن تكون موجودة في الانتخابات المذكورة، حيث من المستبعد الدخول في خلافات سياسية حول هذا الامر، خصوصا ان هناك توجه من الجميع لاجرائها في الوقت المحدد”.

وبين ان “الاتفاقات السياسية ماضية في طريق اجراء الانتخابات المحلية بعيدا عن اي خلافات قد تحصل”، لافتا الى ان “الساحة السياسية قد تشهد في الايام المقبلة خلافات حول ملف استبدال المسؤولين والوزراء المقصرين في اداء الواجبات”.

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