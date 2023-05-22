جامعة الأنبار تبدأ إنتاج الفطر وتؤكد: نضمن الجودة والقيمة الغذائية العالية

2023/05/22 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت جامعة الأنبار، اليوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ مشروع إنتاج الفطر، مشيرة الى أن الإنتاج الحالي آمن ونضمن فيه الجودة والقيمة الغذائية العالية وهو خالٍ من المواد الكيميائية.

وقال رئيس الفريق البحثي لإنتاج الفطر في كلية الزراعة بجامعة الأنبار إدهام علي عبد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه ” استنادا الى توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم رئاسة جامعة الأنبار ومحافظ الأنبار، تم تبني المشاريع البحثية التطبيقية وتمت المباشرة بتنفيذ مشروع إنتاج الفطر”.

وأضاف، أن ” الإنتاج الحالي آمن ويتمتع بقيمة غذائية عالية وخالٍ من المواد الكيميائية، وقد تم إنتاج لقاح الفطر (السباون)، وعقم بمواد محلية مئة بالمئة، بالإضافة الى إنتاج طبقة التحلية الخاصة بالفطر وهو أمر سيساعد على إنتاج كميات كبيرة من الفطر”.وأضاف عبد، أن “المشروع يوفر فرص عمل للخريجين، ومن الممكن إنتاج آلاف الأطنان من الفطر سنويا، كذلك يحول المشروع المواد الأولية الى مواد صديقة للبيئة ذات فائدة، فبدل ان تكون نفايات يتم تحويلها الى أسمدة، وبالإمكان الاستفادة منها”.

وأوضح أن “إنتاج الفطر مشروع متميز يحتوي على فوائد كبيرة للإنسان ويقوي جهازه المناعي ويساعد على امتصاص وهضم الأغذية وإزالة السموم المتراكمة في جسم الإنسان، ويقلل من نسب الدهون”.وتابع عبد، أن “كلية الزراعة جاهزة بكافة إمكانياتها لتقديم التسهيلات للخريجين من المهندسين الزراعيين ممن يرغبون بفتح مشاريعهم الخاصة لإنتاج الفطر، ودعمهم وتدريبهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه”.وختم بالقول: “لدينا تعاون واستشارات داخل العراق وخارجه في هولندا وتركيا وإيران، ونعمل على تطوير السلالات، حيث يوجد سلالات تنتج خمسين كيلو غرام للمتر المربع”.

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