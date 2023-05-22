2023/05/22 | 20:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان جرائم داعش هي...

ظهرت المقالة ارهابي عراقي يتخفى ببلجيكا لسنوات..



ودعوات لمقاضاة الجهات الداعمة للارهاب دوليا أولاً على المسلة.

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