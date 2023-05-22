اجتماع رئاسي لفينيسيوس في مدريد عقب واقعة العنصرية

2023/05/22 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصل البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، على دعم رئاسي في النادي الملكي، عقب تعرضه للعنصرية.

جاء ذلك بعد أن تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مباراة الريال وفالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد.

كان مشجعو فالنسيا، وصفوا فينيسيوس بالقرد في معقل الخفافيش ملعب “ميستايا“، ورد المهاجم البرازيلي بالإشارة لأصحاب الهتافات العنصرية لحكم المباراة.

ونشر الحساب الرسمي للريال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو لاجتماع فينيسيوس جونيور مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي.

وكتب حساب الريال على الفيديو: “اجتمع رئيس ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور ليظهر له دعمه ومودته، ويطلعه على كل الخطوات التي ستتخذ للدفاع عنه، والتأكيد أن النادي سيتخذ أقصى الإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية”.

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