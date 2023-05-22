2023/05/22 | 20:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 146900 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة في بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة في بغداد وأربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).