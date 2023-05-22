لوفرتها محليا.. قرار وزاري بمنع استيراد 9 محاصيل زراعية

2023/05/22 | 20:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، إيقاف استيراد 9 محاصيل زراعية نتيجة لوفرتها محليا.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء فؤاد حسين أن "المجلس الوزاري للاقتصاد عقد الجلسة الخامسة عشرة وقرر بناء على طلب وزارة الزراعة إيقاف استيراد المحاصيل (الطماطم، البطاطا، الخيار، البصل، الشجر، الباذنجان، الرقي، البطيخ والباميا)".

وأوضح أن ذلك "نظرا لوفرة الإنتاج المحلي بكميات كافية لسد حاجة السوق المحلية وإلى إشعار آخر".

وبين، أن"المجلس استضاف المديرين العامين لمصرفي الرافدين والرشيد ومدير عام الدائرة الإدارية في الهيئة الوطنية للاستثمار للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل في مشروع بسماية وآليات الاقتراض والتسديد للمستفيدين من هذا المشروع".

كما ناقش "الحسابات الختامية لجمهورية العراق لسنة 2015 وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء".

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