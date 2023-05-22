2023/05/22 | 20:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NEw4FR1knhw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طبيب اردني يروي قصة طريفة جمعته بـ صدام حسين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طبيب اردني يروي قصة طريفة جمعته بـ صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).