التعليم العالي تتخذ قرارًا يخص طلبة الدراسات المرقنة قيودهم

2023/05/22 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عودة الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات العليا في الجامعات كافة.

وتستثني العودة بحسب كتاب للوزارة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه حالتي (الغش والتزوير) على ان تكون مباشرة المشمولين بالعودة الى مقاعد الدراسة في العام الدراسي المقبل 2023 – 2024.

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