إسبانيا تقر بمشكلة مع العنصرية في الرياضة

2023/05/22 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – فتحت النيابة العامة في فالنسيا الإثنين تحقيقًا في “جريمة كراهية” بشأن إهانات عنصرية تعرّض لها مهاجم ريال مدريد البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، فيما أقرّ رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم أن بلاده لديها “مشكلة” مع “العنصرية”.تعرّض فينيسيوس خلال المباراة التي خسرها فريقه ضد فالنسيا 1-0 في المرحلة 35 من الليغا […]

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