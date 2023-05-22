2023/05/22 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التربية إبراهيم الجبوري، اليوم الإثنين، بأن القائمة السوداء بانتظار الشركات المتلكئة في أداء مهامها.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “الجبوري أكد خلال لقائه بمجموعة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يتوعد الشركات المتلكئة في أداء مهامها: “القائمة السوداء بانتظاركم” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يتوعد الشركات المتلكئة في أداء مهامها: “القائمة السوداء بانتظاركم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يتوعد الشركات المتلكئة في أداء مهامها: “القائمة السوداء بانتظاركم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).