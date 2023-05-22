حقيقة الفيديو المتداول.. هل غادر أمير قطر القاعة أثناء كلمة الأسد؟

2023/05/22 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب إعلان الديوان الأميريّ القطريّ مغادرة الأمير تميم مدينة جدّة الجمعة، وذلك قُبيل بدء كلمة الرئيس السوري بشّار الأسد في القمّة العربيّة التي كانت منعقدة هناك، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنّه يُظهر لحظة خروج أمير قطر من الجلسة أثناء كلمة الأسد.

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