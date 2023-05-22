2023/05/22 | 20:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد رئيس رابطة الليغا الإسبانية، خافيير تيباس، مجددا على البرازيلي فينيسيوس، بعد الاتهامات التي وجهها له جناح ريال مدريد إثر تعرضه لهتافات عنصرية خلال مباراة فالنسيا مساء الأحد.ووصف فينيسيوس جونيور، إسبانيا بأنها بلد العنصرية، مشيرا إلى عدم تحرك رابطة الليغا، أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المذنبين.وكتب تيباس، عبر […]

ظهرت المقالة الحرب مشتعلة..



رئيس رابطة الليغا يكشف لفينيسيوس عدد البلاغات عن العنصرية بسببه أولاً على ايرث نيوز.

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