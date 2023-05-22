محمد بن راشد يستقبل لاعبي شباب الأهلي بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي.. إليكم أبرز التعليقات

2023/05/22 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، فريق شباب الأهلي بعد فوزه بلقب الدوري الإماراتي لموسم 2023/2022.

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