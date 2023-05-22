2023/05/22 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصنفت هايدي الصواف تلك الأخطاء كالتالي، بحسب “ديلي ميل”:

نسيان إغلاق الباب

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى واضحا للجميع، إلا أن أكثر حالات السرقة تنجم عن نسيان الأشخاص لإقفال أبواب سياراتهم.

حتى لو كانت فترة المغادرة قصيرة، احرص على قفل الباب، واجعل ذلك روتينا دائما.

تأكد أيضا من إغلاق النوافذ جيدا.

الاحتفاظ بالمفاتيح في مكان غير آمن

من الأفضل إبقاء المفاتيح في أماكن بعيدة عن النوافذ في البيوت الأرضية.

اختر مكان مخفي في حقيبتك لوضع المفتاح بداخله، لإبقائها في مأمن من أي شخص قد يحاول فتحها بغرض السرقة.

وقوف السيارات في الأماكن المظلمة والهادئة

اختر الأماكن المنارة المليئة بكاميرات المراقبة.

اختر شوارع تشهد حركة للناس والسيارات، فذلك سيقلل الخطورة.

حفظ الأشياء الثمينة في السيارة

سواء كانت أشياء ثمينة صغيرة أو أشياء كبيرة مثل الحقائب العادية أو حقائب السفر.

يقترح في حالة حقائب السفر وضعها في الصندوق الخلفي للسيارة بحيث يصعب رؤيتها.

الأشياء الصغيرة يمكن إخفاؤها تحت المقعد.

عدم تركيب الأجهزة الأمنية

هناك العديد من الأجهزة التي يمكنها توفير مزيد من الحماية لسيارتك، بما في ذلك أنظمة الإنذار.

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك اختيار كاميرا أمان للسيارة تسجل صورا بزاوية 360 درجة من داخل سيارتك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 أخطاء ستجعل سيارتك عرضة للسرقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 أخطاء ستجعل سيارتك عرضة للسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).