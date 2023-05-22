وكالة :مقتل شابين عراقيين في مدينة إيرانية

2023/05/22 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

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أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بالعثور

على جثتين لشابين عراقيين مقتولين في

مدينة الأهواز الواقعة على الحدود

العراقية الإيراني

ونقلت وكالة الشفق نيوز عن المصدر قوله

أن شابين عراقيي الجنسية، عثر علي

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