ايران تعين علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية

2023/05/22 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم

الاثنين، “تعيين علي رضا عنايتي سفيرا

للجمهورية الإسلامية الإيرانية في

المملكة العربية السعودية”.

وأفادت قناة “العالم” الإيرانية، بأن

“وزارة الخارجية الإيرانية عي

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