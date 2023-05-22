اهالي العباسية الشرقية يناشدون.. افتحوا الطوق الامني عنا وقدموا الخدمات لمنطقتنا (فيديو)

2023/05/22 | 23:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد اهالي حي العباسية الشرقي

بالمدينة القديمة في محافظة كربلاء

المقدسة الحكومة المحلية بفك الطوق

الامني المشدد عنهم والذي فرض منذ اكثر

من (12) عاما وسبب لهم معاناة كبيرة في

حياتهم اليومية، كما طالبوا

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