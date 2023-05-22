في يومها الأول.. كاميرات رصد مرور السليمانية تسجل أكثر من ربع مليون مخالفة

2023/05/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من ٣٨٥ ألف مخالفة مرورية حصيلة اليوم الأول من إطلاق مشروع كاميرات رصد المراقبة المعروف باسم point to point في المحافظة.

وأشار متحدث المرور العقيد بختيار محمد في تصريح صحفي إلى "دخول ٢٤ كاميرا فقط من كاميرات مشروع رصد السرعة المعروف باسم باسم point to point الخدمة، والبالغة ٢٥٠ كاميرا".

وبين، أن "تلك الكاميرات موضوعة على طريق (طاسلوجة – دوكان) كمرحلة أولى وقد سجلت في يومها الأول 385 ألف و 216 مخالفة".

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